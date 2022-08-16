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США испытали ракету Minuteman III

ВВС США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michael Peterson / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели плановое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Пуск проведен в 16 августа в 10:49 по московскому времени с базы Ванденберг в Калифорнии. Отмечается, что старт осуществлен с целью «продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания».

Утверждается, что подобные испытания в США проводились более 300 раз и не связаны с происходящими в мире событиями.

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В августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США перенесли испытания Minuteman III, поскольку хотят избежать напряженности в отношениях с Китаем. Пуск Minuteman III планировалось провести в первую неделю августа с базы Ванденберг в Калифорнии. Согласно данным собеседника, решение о переносе пуска принял глава Пентагона Ллойд Остин.

В июле РИА Новости со ссылкой на ВВС США сообщило о произошедшем в ходе испытаний взрыве носителя Minotaur, представляющего собой конверсионную МБР Minuteman.

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Иван Потапов
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