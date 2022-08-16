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Журналиста «Московского комcомольца» отпустили после допроса

Baza: журналиста «МК» Льва Сперанского отпустили после допроса

Кадр: Telegram-канал Baza

Сотрудника газеты «Московский комcомолец» («МК») Льва Сперанского, о пропаже которого ранее сообщала редакция издания, отпустили после допроса. Об этом пишет Baza в Telegram.

«Журналиста Льва Сперанского отпустили из полиции», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали Сперанского и доставили на допрос. Сам журналист заявил, что правоохранители оказывали на него физическое и психологическое давление. По словам сотрудника газеты, ему инкриминируют клевету и вымогательство.

Днем 16 августа редакция «Московский комcомолец» сообщила об исчезновении Сперанского. Уточнялось, что в квартиру, где проживал журналист вместе с семьей, нагрянули мужчины, представившиеся полицейскими. После этого мобильные телефоны сотрудника «Московского комcомольца» и его супруги оказались заблокированы.

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Евгения Наумова
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