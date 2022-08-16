Россиян предупредили о фейковых рассылках от имени госорганов

Роскомнадзор сообщил, что мошенники стали чаще рассылать письма от имени госорганов

Роскомнадзор предупредил россиян о том, что мошенники стали чаще рассылать поддельные письма от имени государственных органов. О том, как защитить себя от этого вида мошенничества, ведомство рассказало в Telegram.

Представители Роскомнадзора сообщили, что в последнее время начали фиксировать все больше фейковых рассылок, отправленных от имени госорганов. По их словам, зачастую эти письма содержат либо ссылки на сторонние ресурсы, либо вредоносные файлы-вложения.

Тем, кто получил подобные письма, в ведомстве посоветовали в первую очередь обращать внимание на адрес отправителя. «Официальные письма РКН всегда приходят только с почты @rkn.gov.ru», — привели пример в Роскомнадзоре. В регуляторе также отметили, что ведомство не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям и органам власти.

Представители Роскомнадзора добавили, что письменные ответы ведомства приходят только тем гражданам, которые ранее обращались с запросом.

Ранее Роскачество предупредило россиян о том, что в мессенджере Telegram активизировались мошенники, которые обещают пользователям социальные выплаты. Таким образом злоумышленники пытаются получить персональные данные россиян.