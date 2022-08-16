Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Начато расследование диверсии на военном складе в Крыму

СКР возбудил дело из-за диверсии на военном складе в Крыму, на месте работают следователи

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с диверсией на военном складе в Республике Крым. Об этом во вторник, 16 августа, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причастных к совершению преступления.

По данным СКР, в результате диверсии в Джанкойском районе повреждения получили военный склад, линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, жилые дома.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении режима ЧС регионального характера из-за диверсии. Эвакуированы три тысячи жителей Майского и Азовского. Во временных пунктах размещения остановился 121 человек, среди которых 20 детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Украинские диверсанты подорвали питающие АЭС опоры ЛЭП в Курской области
Возможности российского боевого робота показали на видео
Замначальника отдела тюменского УМВД арестовали по делу о многомиллионной взятке
Начато расследование диверсии на военном складе в Крыму
Движение на российско-эстонской границе возобновили
Врачи назвали способы борьбы с облысением после мытья головы
Глава МВД Германии заявила о возможных атаках на газовые терминалы из-за кризиса
Судмедэксперт раскрыл подробности обучения своей профессии в медвузах
Аксенов рассказал о мародерстве после взрывов на военном складе в Крыму
Эксперты рассказали о сложности при накоплении миль на банковских картах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.