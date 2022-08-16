Начато расследование диверсии на военном складе в Крыму

СКР возбудил дело из-за диверсии на военном складе в Крыму, на месте работают следователи

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с диверсией на военном складе в Республике Крым. Об этом во вторник, 16 августа, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причастных к совершению преступления.

По данным СКР, в результате диверсии в Джанкойском районе повреждения получили военный склад, линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, жилые дома.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении режима ЧС регионального характера из-за диверсии. Эвакуированы три тысячи жителей Майского и Азовского. Во временных пунктах размещения остановился 121 человек, среди которых 20 детей.