Траты россиян и европейцев на электричество сравнили

Эксперт Колобанов: траты на электроэнергию российских семей вдвое ниже, чем у европейских

Затраты на электроэнергию в России в среднем составляют менее 1,5 процента всех расходов семей, что вдвое ниже, чем у европейцев (там около 2,5-3 процента), заявил РИА Новости заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

В структуре конечной цены на электричество в ЕС доля затрат на производство энергии была для домохозяйств в 2021 году около 37 процентов, для прочих потребителей — 43 процента, отметил он.

«Если сравнивать цены для домохозяйств в Европе с тарифами для населения в России, то разница по итогам 2021 года была в 4,5-6,4 раза. В сегменте для прочих потребителей разница между ЕС и Россией в 2021 году также составляла около 5 раз», — оценил эксперт.

Между тем 15 августа стоимость фьючерса на поставки электроэнергии в Германии на 2023 год — ориентир для европейского рынка — достигла 477,5 евро за мегаватт-час. За последние два месяца цены выросли в два раза. По сравнению с тем же периодом в прошлом году — в шесть раз.