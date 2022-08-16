Стала известна дата открытия нового Starbucks

«Известия»: кофейня Тимати под бывшим названием Starbucks откроется в Москве 18 августа

Сеть кофеен, которые раньше назывались Starbucks, начнут работу в ближайшее время, сообщили новые владельцы «Известиям».

Флагман кофейни в Москве на Новом Арбате откроется 18 августа. Об открытии обновленных кофеен в августе стало известно в июле от нового совладельца покинувшей Россию сети Starbucks — российского рэпера и предпринимателя Тимура Юнусова (Тимати), который выкупил все активы сети вместе с ресторатором Антоном Пинским. Юнусов не назвал дату открытия, однако упомянул, что кофейни откроются в последний месяц лета. Он отметил, что посетителям не стоит ждать серьезного ребрендинга, при этом заявив, что команда работает над поиском нового названия.

12 августа выяснилось, что Пинский подал несколько заявок в Роспатент на регистрацию нового названия сети. Среди них оказались Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. При этом ранее в интервью Ксении Собчак ресторатор называл другие варианты — Starbox и Stars.

В начале августа Mash узнал, что в обновленном Starbucks в России исчезнет фирменное меню, однако формат кофейни сохранится. Новые владельцы смогли приобрести только помещения, а рецепты напитков и блюд остались за американской компанией. Ассортимент, который представят россиянам, еще находится в разработке.