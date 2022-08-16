Трамп назвал уход из Афганистана самым унизительным событием для США

Экс-президент Трамп назвал уход из Афганистана самым унизительным событием истории США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после ухода из Афганистана американские войска оставили «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) «лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов», сообщает РИА Новости.

Трамп назвал уход из Афганистана самым унизительным событием в истории США. Об этом он сообщил в своем письменном заявлении, которое распространила пресс-служба.

«Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США. Не сам факт того, что мы ушли — ведь я был именно тем, кто сократил число наших солдат в стране до двух тысяч, готовясь их вывести, — но то, как мы ушли», — подчеркнул экс-президент.

По словам политика, при выводе войск США из Афганистана летом 2021 года погибли 13 американских военнослужащих.

«Кроме того, мы оставили множество американцев позади и отдали врагу лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов. Как грустно!» — добавил Трамп.

Талибы захватили Афганистан 15 августа 2021 года. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. После прихода к власти радикальной группировки девочкам средних и старших классов запретили ходить в школу, а женщинам — получать медицинские услуги без сопровождения родственника-мужчины, а также путешествовать наземным и воздушным транспортом. Талибы также начали активно преследовать местных ЛГБТ-активистов.