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Спорт

Футболист сборной России сравнил РПЛ с чемпионатом Турции

Магомед Оздоев заявил, что в Турции играют в более открытый футбол, чем в РПЛ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» и сборной России по футболу Магомед Оздоев сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) с чемпионатом Турции. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«В Турции команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Каждому футболисту комфортно в таких условиях, когда команды нацелены на ворота», — заявил Оздоев. Он также добавил, что во время выступлений за «Зенит» часто играл против соперников, демонстрировавших оборонительный футбол.

Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» в конце июля. Россиянин провел один матч в составе новой команды, не отметившись результативными действиями.

Оздоев известен по выступлениям за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Терек». На его счету 35 матчей и 4 гола в составе сборной России.

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Алексей Гусев
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