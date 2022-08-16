Польша призвала Украину признать геноцид поляков на Волыни

В Польше заявили, что украинцы должны признать военные преступления бандеровцев на Волыни

Граждане Украины рано или поздно должны признать факт военных преступлений бандеровцев на Волыни в 1943 году, в ходе которых происходил геноцид поляков. К этому призвал заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин, сообщает PAP.

«Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, убийстве всего национального меньшинства, которое проживало там веками. И это было сделано. Это геноцид, рано или поздно украинцам придется это признать», — заявил политик. По его мнению, украинцы практически ничего не знают о преступлениях тех людей, которые признаны на их родине героями.

По словам Селлина, Варшава выступает за создание совместной рабочей группы, которая бы занималась поиском массовым захоронений, созданию кладбищ и установке памятников жертвам. «С польской стороны состав группы уже сформирован и передан в министерство культуры в Киеве. Мы ждем предложений украинской стороны», — добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню. Он заявил, что произошедшие преступления «были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинств», и подчеркнул, что они были совершены соседями, часто связанными с поляками семейными связями.

До начала активной фазы украинского кризиса власти Польши неоднократно заявляли о непримиримой позиции в отношении военных преступников «Украинской повстанческой армии» (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация). В 2018 году польские власти даже приняли закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.