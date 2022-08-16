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Движение на российско-эстонской границе возобновили

ФТС: движение на российско-эстонской границе возобновлено в штатном режиме

Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Движение на российско-эстонской границе возобновлено после завершения обновления программных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

В настоящий момент пункты пропуска на границе работают в штатном режиме. «Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены», — уточнили в ФТС.

Ранее, 16 августа, власти Эстонии закрыли сухопутную границу с Россией на пункте пропуска НарваИвангород. На протяжении нескольких часов пограничники не пропускали прибывающих из России людей, в том числе и граждан Эстонии.

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Мария Гейн
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