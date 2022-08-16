Макрон обсудит с Зеленским обстрелы ВСУ Запорожской АЭС

Президент Франции Макрон обсудит с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС 16 августа

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС 16 августа. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее постпред МИД России в Вене Михаил Ульянов заявил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), то местность вокруг нее может стать новым Чернобылем. «Но украинцы, я не знаю, на что они рассчитывают, иногда рассказывают, что их артиллерия дескать работает ювелирно, опасности нет, но это как-то уж очень бездумно рассчитывать на ювелирную работу», — констатировал дипломат.

11 августа российское Министерство обороны сообщало о нескольких случаях обстрела АЭС со стороны Украины. ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. В результате были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», начался пожар.