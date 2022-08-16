В МИД заявили об опасности превращения Запорожской АЭС в новый Чернобыль

Постпред России в Вене Ульянов заявил, что Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС), то местность вокруг нее может стать новым Чернобылем. Об опасности превращении АЭС в место техногенной катастрофы в эфире Соловьев.Live заявил постпред МИД России в Вене Михаил Ульянов.

«Это действительно опасно, при определенных обстоятельствах там действительно может произойти серьезное загрязнение или катастрофа, сопоставимая с Чернобылем. Но украинцы, я не знаю, на что они рассчитывают, иногда рассказывают, что их артиллерия дескать работает ювелирно, опасности нет, но это как-то уж очень бездумно рассчитывать на ювелирную работу», — констатировал дипломат.

Ранее российское Министерство обороны сообщало о нескольких случаях обстрела АЭС со стороны Украины. ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. В результате были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», начался пожар.