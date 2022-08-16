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В МИД заявили об опасности превращения Запорожской АЭС в новый Чернобыль

Постпред России в Вене Ульянов заявил, что Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем

Фото: РИА Новости

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС), то местность вокруг нее может стать новым Чернобылем. Об опасности превращении АЭС в место техногенной катастрофы в эфире Соловьев.Live заявил постпред МИД России в Вене Михаил Ульянов.

«Это действительно опасно, при определенных обстоятельствах там действительно может произойти серьезное загрязнение или катастрофа, сопоставимая с Чернобылем. Но украинцы, я не знаю, на что они рассчитывают, иногда рассказывают, что их артиллерия дескать работает ювелирно, опасности нет, но это как-то уж очень бездумно рассчитывать на ювелирную работу», — констатировал дипломат.

Ранее российское Министерство обороны сообщало о нескольких случаях обстрела АЭС со стороны Украины. ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. В результате были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», начался пожар.

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Дмитрий Сотак
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