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Любительский клуб оценил победу над профессионалами в матче Кубка России

Основатель «Амкала» Попков назвал победу над «Зорким» в матче Кубка России удивительной

Фото: Telegram-канал «Кубок России»

Основатель любительского клуба «Амкал» Герман Попков назвал удивительной победу над красногорским футбольным клубом второй лиги «Зоркий» в 1/256 финала Фонбет Кубка России. Его оценку приводит ТАСС.

«Это какая-то удивительная история — перформанс, который зашел слишком далеко! Такое ощущение, что за этим матчем следили все!» — заявил Попков. Он выразил надежду на то, что встреча понравилась зрителям. Основатель команды подчеркнул, что «Амкал» будет тщательно готовиться к следующему матчу в Кубке России против клуба второй лиги «Тверь».

16 августа «Амкал» одержал победу над «Зорким» в матче 1/256 финала Кубка России по футболу в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Таким образом, любительский клуб, для которого встреча с «Зорким» стала первым официальным матчем на профессиональным уровне, пробился в следующий этап Кубка России. В 1/128 финала «Амкал» 31 августа сыграет с «Тверью».

«Амкал» создан блогером Германом Попковым в 2018 году. Клуб представляет любительскую Медиалигу, команды которой составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.

Анастасия Борисова
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