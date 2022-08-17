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Названы способы расширить жилплощадь за счет чердака

Юрист Гавришев назвал аренду чердака простым способом расширить жилплощадь

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Оформление чердака или других технических помещений в аренду позволит расширить жилплощадь тех, кто живет на последнем этаже дома. Способы получить их в пользование назвал «Известиям» юрист Алексей Гавришев.

Специалист отметил, что оформление чердака в аренду служит самым быстрым и простым способом получить помещение в пользование, не нарушая при этом российское законодательство. Для этого необходимо устроить собрание собственников жилых помещений и провести голосование. Если не менее 2/3 жильцов будут согласны передать чердак в аренду, то у желающего расширить свою жилплощадь появляется право на оформление договора имущественного найма с ТСЖ. После этого нужно будет заняться оформлением помещения для использования его в качестве жилого, составлением акта, а также оформлением технической документации через Бюро технической инвентаризации.

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По словам Гавришева, оформление чердака в собственность — более сложный и длительный процесс. Он объяснил это тем, что для него на собрании собственников необходимо получить согласие каждого из жильцов, а затем оформить разрешение на реконструкцию помещения в органе местной администрации. После проведения реконструкции следует оборудовать чердак для использования в качестве жилого помещения, заняться оформлением необходимой технической документации и, наконец, зарегистрировать право собственности в Росреестре.

В июле эксперты Росреестра рассказали, что права на старый гараж можно оформить быстрее, если он попадает под программу гаражной амнистии. Легализовать в упрощенном порядке можно только те постройки, которые возвели до 30 декабря 2004 года — до вступления в силу Градостроительного кодекса.

Полина Кислицына
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