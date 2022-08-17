В Китае усомнились в непричастности Байдена к визиту Пелоси на Тайвань

Axios: посол КНР в США усомнился, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань

Посол КНР в США Цинь Ган усомнился, что администрация президента США Джо Байдена не согласовывала визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщает издание Axios.

В ходе брифинга дипломат выразил уверенность, что данная поездка была санкционирована. Также Цинь Ган заявил, что Вашингтону следует «проявить сдержанность» после визита Пелоси. В противном случае, подчеркнул он, произойдет «еще один виток напряженности» и исчезнет возможность диалога по таким вопросам, как изменение климата и ядерная безопасность.

Китайский дипломат добавил, что Пекин будет рассматривать поездки официальных лиц на Тайвань и военно-морскую активность около острова как провокации, которые еще больше дестабилизируют отношения между КНР и США.

Ранее глава МИД КНР и член Госсовета Ван И обвинил США в создании кризиса на Тайване для усиления военного присутствия. Он отметил, что США «имеют обыкновение» создавать проблемы, чтобы потом «использовать их для реализации своих стратегических замыслов».

О том, что самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване, стало известно 2 августа. После прибытия спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань МИД КНР решительно осудил визит американского представителя. Там заявили, что прибытие политика на остров нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.