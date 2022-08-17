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Стало известно о размере выплат пострадавшим от взрывов на севере Крыма

Власти выплатят от 10 до 100 тыс. рублей жителям, чьи дома пострадали от взрывов в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жителям Джанкойского района на севере Крыма, чьи дома пострадали от взрывов на складе боеприпасов, власти выплатят от 10 до 100 тысяч рублей. О размере компенсаций стало известно РИА Новости.

До этого глава полуострова Сергей Аксенов сообщал о начале работы комиссии по определению ущерба для выплаты компенсаций пострадавшим в результате происшествия в Джанкойском районе.

Глава Крыма подчеркнул, что на месте начали работу представители Следственного комитета России. Аксенов также пообещал информировать жителей о дальнейшем развитии ситуации.

Накануне глава Джанкойского района Инна Федоренко рассказала о прекратившихся взрывах боеприпасов после диверсии. Она отметила, что обстановка в районе Джанкоя спокойная.

В Минобороны России назвали пожар и детонацию боеприпасов диверсией.

Взрывы снарядов на площадке для хранения боеприпасов одной из воинских частей вблизи сельского поселения Майское в Джанкойском районе начались ранним утром 16 августа.

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Анна Щербакова
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