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Аксенов рассказал о ситуации в Джанкойском районе Крыма после взрывов

Аксенов заявил о возобновлении движения на поврежденной ж/д на севере Крыма после взрывов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поврежденный участок железной дороги в Джанкойском районе на севере Крыма удалось полностью восстановить после взрывов. Сейчас движение возобновлено, поезда отправляются и прибывают согласно графику и маршруту следования. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов, оценивая обстановку. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что прибыл в село Азовское для проведения совещания с участием представителей совета министров, силовых структур, экстренных служб, местной администрации.

По словам Аксенова, в скором времени начнут работу комиссии по определению ущерба для выплаты компенсаций пострадавшим в результате происшествия. «Движение на поврежденном ранее участке железной дороги возобновлено, поезда отправляются и прибывают согласно графику и маршруту следования», — сказал он.

Глава Крыма подчеркнул, что на месте начали работу представители Следственного комитета России. Аксенов также пообещал информировать жителей о дальнейшем развитии ситуации.

Накануне глава Джанкойского района Инна Федоренко заявила о прекратившихся взрывах боеприпасов после диверсии. Она отметила, что обстановка в районе Джанкоя спокойная.

В Минобороны России назвали пожар и детонацию боеприпасов диверсией.

Взрывы снарядов на площадке для хранения боеприпасов одной из воинских частей вблизи сельского поселения Майское в Джанкойском районе начались ранним утром 16 августа.

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Анна Щербакова
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