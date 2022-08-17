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Спорт

Планы Илона Маска купить «Манчестер Юнайтед» оказались шуткой

Илон Маск заявил, что пошутил и не собирается покупать «Манчестер Юнайтед»

Фото: Aly Song / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что не собирается покупать британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал в своем Twitter.

Спустя несколько часов после своего объявления о сделке миллиардер признался, что это была лишь «гуляющая по соцсети старая шутка». Он уточнил, что не приобретает никаких спортивных команд.

Впрочем, изначальное заявление Маска было воспринято с настороженностью. В частности, MarketWatch обратил внимание, что не последовало комментариев ни от «Манчестер Юнайтед», ни от Комиссии США по ценным бумагам и биржам.

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Марина Совина
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