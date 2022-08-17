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Минобороны рассказало о поражении склада боеприпасов 95-й бригады ВСУ

МО РФ рассказало о поражении склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Российские военнослужащие поразили склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, было уничтожено более 3 000 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также свыше 30 бойцов ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военные уничтожили большое число военных резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ), вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и склады топлива ВСУ, добавили в ведомстве.

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Сергей Истомин
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