Ускорение российских строек оказалось под угрозой из-за санкций

«Ъ»: внедрение цифровых технологий на стройках отложат на год из-за нехватки импортного ПО

Внедрение на российских стройках технологий информационного моделирования (ТИМ), за счет которых власти планируют ускорить работы и снизить их себестоимость, оказалось под угрозой из-за санкций. Препятствием стала невозможность закупать импортное программное обеспечение (ПО), пишет «Коммерсантъ».

Согласно протоколу проходившего 4 августа совещания в Минстрое, ведомство обсуждает возможность переноса для застройщиков жилья сроков обязательного перехода на ТИМ на год — до 1 января 2024 года. Однако в министерстве считают, что как таковых проблем для перехода участников рынка на цифровые технологии нет.

Первоначально запуск ТИМ застройщиками жилья был запланирован на 1 января 2023 года. Процесс предполагался поэтапным: с января технологии должны были использоваться при инженерных изысканиях и проектировании, а с июля — при строительно-монтажных работах.

По данным источника газеты в крупной девелоперской компании, главной проблемой перехода на ТИМ стали сложности с использованием импортного программного обеспечения на фоне западных санкций в отношении России. Отмечается, что доля зарубежного ПО в уже имеющихся у застройщиков технологиях не превышает 30 процентов. Однако, по словам источника, это критическое значение для отрасли.

В объединяющем застройщиков столицы Клубе инвесторов Москвы (КИМ) подтверждают трудности подбора подходящего ПО, поскольку не все иностранные решения включены в соответствующий реестр Минстроя, а российские аналоги еще не прошли необходимые испытания.

Исходя из протокола совещания в Минстрое, чиновники планируют запустить импортозамещение ПО в этом сегменте. Так, в ведомстве предложили создать отечественную замену зарубежных программ для ТИМ. «Но как раз сейчас на российском рынке нет альтернативы той трети ПО, которая закупается за границей», — пояснил источник газеты.

Расходы бизнеса для обеспечения внедрения собственных разработок в КИМ оценивают в один миллиард рублей. Однако специалисты предполагают, что переход на ТИМ придется отложить больше, чем на год. По прогнозам директора по маркетингу проектной WE-ON Group Ксении Поленовой, процесс займет пять-семь лет. Другой проблемой в этой сфере эксперт назвала отсутствие стандартизации в сегменте ТИМ — у разных девелоперов они отличаются.

Ранее в московском департаменте градостроительной политики назвали технологии информационного моделирования способом сократить сроки и стоимость строительства жилья. За счет этого девелоперы смогут в пять-семь раз реже обращаться в органы власти для согласования, а себестоимость строительства снизится как минимум на 10 процентов.