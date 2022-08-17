Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Ускорение российских строек оказалось под угрозой из-за санкций

«Ъ»: внедрение цифровых технологий на стройках отложат на год из-за нехватки импортного ПО

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Внедрение на российских стройках технологий информационного моделирования (ТИМ), за счет которых власти планируют ускорить работы и снизить их себестоимость, оказалось под угрозой из-за санкций. Препятствием стала невозможность закупать импортное программное обеспечение (ПО), пишет «Коммерсантъ».

Согласно протоколу проходившего 4 августа совещания в Минстрое, ведомство обсуждает возможность переноса для застройщиков жилья сроков обязательного перехода на ТИМ на год — до 1 января 2024 года. Однако в министерстве считают, что как таковых проблем для перехода участников рынка на цифровые технологии нет.

Первоначально запуск ТИМ застройщиками жилья был запланирован на 1 января 2023 года. Процесс предполагался поэтапным: с января технологии должны были использоваться при инженерных изысканиях и проектировании, а с июля — при строительно-монтажных работах.

Материалы по теме:
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

По данным источника газеты в крупной девелоперской компании, главной проблемой перехода на ТИМ стали сложности с использованием импортного программного обеспечения на фоне западных санкций в отношении России. Отмечается, что доля зарубежного ПО в уже имеющихся у застройщиков технологиях не превышает 30 процентов. Однако, по словам источника, это критическое значение для отрасли.

В объединяющем застройщиков столицы Клубе инвесторов Москвы (КИМ) подтверждают трудности подбора подходящего ПО, поскольку не все иностранные решения включены в соответствующий реестр Минстроя, а российские аналоги еще не прошли необходимые испытания.

Исходя из протокола совещания в Минстрое, чиновники планируют запустить импортозамещение ПО в этом сегменте. Так, в ведомстве предложили создать отечественную замену зарубежных программ для ТИМ. «Но как раз сейчас на российском рынке нет альтернативы той трети ПО, которая закупается за границей», — пояснил источник газеты.

Расходы бизнеса для обеспечения внедрения собственных разработок в КИМ оценивают в один миллиард рублей. Однако специалисты предполагают, что переход на ТИМ придется отложить больше, чем на год. По прогнозам директора по маркетингу проектной WE-ON Group Ксении Поленовой, процесс займет пять-семь лет. Другой проблемой в этой сфере эксперт назвала отсутствие стандартизации в сегменте ТИМ — у разных девелоперов они отличаются.

Ранее в московском департаменте градостроительной политики назвали технологии информационного моделирования способом сократить сроки и стоимость строительства жилья. За счет этого девелоперы смогут в пять-семь раз реже обращаться в органы власти для согласования, а себестоимость строительства снизится как минимум на 10 процентов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Взрывы на складе боеприпасов в Крыму прекратились
Россиянин отправился на Алтай и сорвался с горы
Тренер профессионалов одной фразой оценил поражение от любителей в Кубке России
Ускорение российских строек оказалось под угрозой из-за санкций
Зарегистрирован первый случай заражения собаки оспой обезьян
На Украине возмутились ненавистью к русским
Стало известно о взрыве КамАЗа российских военнослужащих в приграничном регионе
Мэр Львова призвал горожан заготовить дрова на зиму
Стала известна причина задымления нескольких округов Москвы
Молдавия попросила у «Газпрома» отсрочку за два месяца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.