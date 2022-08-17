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В ООН оценили телефонные переговоры Гутерриша с Шойгу

В ООН заявили, что телефонный разговор Гутерриша с Шойгу прошел очень хорошо
Стефан Дюжаррик.

Стефан Дюжаррик.. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что телефонный разговор генерального секретаря организации Антониу Гутерриша и министра обороны России Сергея Шойгу прошел очень хорошо. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дюжаррика, во время беседы были затронуты вопросы договоренностей по экспорту зерна по Черному морю и содействие экспорту продовольствия и удобрений из России на глобальные рынки. Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что политики обсудили условия безопасности работы Запорожской АЭС.

В ходе разговора Гутерриш с Шойгу также обменялись мнениями о функционировании «миссии по установлению фактов» относительно инцидента в следственном изоляторе (СИЗО) в Еленовке, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля нанесли удар с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS по СИЗО. Тогда в результате удара погибли 53 человека.

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Варвара Кузьмина
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