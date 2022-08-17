Посольство России отвергло причастность Москвы к взрывам в Армении

Посольство России направило ноту в МИД Армении из-за слухов об участии России во взрывах

Посольство России в Армении направило ноту в министерство иностранных дел республики из-за появления вбросов и ложных обвинений в причастности Москвы к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», который произошел 14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения», — сообщили в российском посольстве.

В документе отмечается, что Москва рассматривает подобные вбросы как прямую провокацию со стороны политических сил, стоящих за распространением фейков. По мнению диппредставительства, цель распространения вбросов — нанесение вреда российско-армянским отношениям.

«Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», — заявили российские дипломаты. Они также отметили, «что российская сторона — в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования — с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии».

