Криштиану Роналду обвинил журналистов во лжи из-за слухов о его будущем

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подверг критике медиа из-за слухов относительно его будущего. Пост доступен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летний форвард обвинил журналистов во лжи. Он отметил, что выписывал публикации о себе в отдельный блокнот. «За последние месяцев только пять из ста новостей обо мне были правдивы. Только представьте себе это», — заявил Роналду.

Летом СМИ неоднократно говорили о вероятном уходе Роналду из МЮ. Футболисту приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами. Претендентами на португальца называли мадридский «Атлетико», «Челси», «Наполи», а также лиссабонский «Спортинг».

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов: четыре титула он выиграл в составе мадридского «Реала».