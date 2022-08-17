Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела ЗАЭС
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу инцидента вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это заявление он сделал на мероприятии в городе Нойруппин (земля Бранденбург), передает ТАСС.
Политик уточнил, что федеральное правительство продолжит работу над предотвращением опасности на ЗАЭС. «Недопустимо подвергать электростанцию опасности, — подчеркнул Шольц. — Это очень, очень опасное развитие событий, которое может произойти там».
17 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли район Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что обстрел ведется из тяжелой артиллерии.
Ранее в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской АЭС. По словам ГУ МВД, за международный терроризм им теперь грозит от десяти лет заключения до пожизненного срока.