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Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела ЗАЭС

Канцлер ФРГ Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС

Фото: Janine Schmitz / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу инцидента вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это заявление он сделал на мероприятии в городе Нойруппин (земля Бранденбург), передает ТАСС.

Политик уточнил, что федеральное правительство продолжит работу над предотвращением опасности на ЗАЭС. «Недопустимо подвергать электростанцию опасности, — подчеркнул Шольц. — Это очень, очень опасное развитие событий, которое может произойти там».

17 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли район Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что обстрел ведется из тяжелой артиллерии.

Ранее в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на Запорожской АЭС. По словам ГУ МВД, за международный терроризм им теперь грозит от десяти лет заключения до пожизненного срока.

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Юлия Мискевич
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