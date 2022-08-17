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Спорт

«Динамо» договорилось о переходе футболиста юношеской сборной Сербии

Защитник юношеской сборной Сербии Милан Майсторович перейдет в «Динамо»
Милан Майсторович (слева)

Милан Майсторович (слева). Фото: ФК «Динамо»

Московский клуб «Динамо» объявил о достижении договоренности с сербской «Войводиной» о переходе защитника Милана Майсторовича. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

17-летний футболист юношеской сборной Сербии первую половину сезона-2022/2023 проведет в «Войводине». В расположение московского клуба Майсторович прибудет в феврале 2023-го.

Майсторович играет в центре обороны. На его счету десять матчей и один в гол в составе юношеской сборной Сербии. На чемпионате Европы-2022 национальная команда дошла до полуфинала.

В начале августа сообщалось об интересе «Динамо» к защитнику сборной Мексики Сезару Монтесу. Бело-голубые намерены усилить оборону из-за ухода защитников — клуб перед началом сезона покинули Фабиан Бальбуэна, а также Иван Ордец.

Николай Костюков
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