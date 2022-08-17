Стало известно новое название Starbucks в России

«Москва 24»: Starbucks в России назвали Stars Coffee

Сеть кофеен Starbucks в России после ухода компании из страны назвали Stars Coffee. Об этом стало известно «Москва 24».

Телеканал опубликовал в своем Telegram фото помещения одной из кофеен. Теперь на логотипе вместо русалки будет девушка в кокошнике. 18 августа откроется флагман кофейни в Москве на Новом Арбате.

Представители одного из владельцев сети, российского музыканта Тимура Юнусова (рэпера Тимати) рассказали изданию «Подъем», что в этот день кофейня открывается для СМИ. На открытии будет представлено новое название и позиции в меню.

Вместе с Юнусовым владельцем бывшей Starbucks стал ресторатор Антон Пинский. В начале августа Mash узнал, что в обновленной сети в России исчезнет фирменное меню, однако формат кофейни сохранится. Новые владельцы смогли приобрести только помещения — рецепты напитков и блюд остались за американской компанией.

В марте Starbucks приостановила работу в России из-за событий на Украине. Окончательное решение уйти с российского рынка компания приняла в конце мая.