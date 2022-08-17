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Спорт

Появились подробности задержания организатора Олимпийских игр в Токио

Kyodo: организатор Олимпиады в Токио Такахаси получил более 50 взяток от спонсора Игр
Харуюки Такахаси

Харуюки Такахаси. Фото: Issei Kato / Reiters

В окружной прокуратуре Токио рассказали подробности задержания бывшего главы оргкомитета Олимпийских игр-2020 Харуюки Такахаси. Об этом сообщает Kyodo.

По информации источника, Такахаси получил более 50 взяток на общую сумму в 380 тысяч долларов от спонсора Игр, производителя одежды AOKI Holdings. В его доме прошли обыски. Отмечается, что были также арестованы бывший глава ретейлера Хиронори Аоки и еще два человека.

Обвинения в адрес Такахаси связаны с контрактом его консалтинговой фирмы с AOKI, заключенным в 2017 году. Фирма Такахаси получала от AOKI 7,4 тысячи долларов в месяц, а в 2018 году производитель одежды стал официальным партнером Игр-2020.

О задержании Такахаси стало известно ранее, 17 августа. Сообщалось, что 78-летнего бывшего главу оргкомитета заподозрили в получении крупной взятки от AOKI Holdings.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Такахаси рассказывал, что из-за этого организаторы понесли серьезные финансовые потери. Соревнования прошли с 23 июля по 8 августа.

Анастасия Борисова
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