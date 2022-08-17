Российский губернатор предложил Эстонии обменять танк на теплые вещи и дрова

Курский губернатор предложил Эстонии обменять памятник танку Т-34 на теплые вещи и дрова

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил властям Эстонии обменять памятник танку Т-34 в стране на теплые вещи и дрова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Речь идет о монументе, который демонтировали в эстонском городе Нарве 16 августа. По словам властей, сооружение планировали перенести в военный музей. Возмущенный таким решением Старовойт захотел забрать памятник и разместить его на территории мемориала в честь советских военных на Северном фасе Курской дуги.

По словам губернатора, регион готов взять на себя все расходы по транспортировке Т-34 и предложить Эстонии в качестве компенсации дрова, теплые вещи, или какие-либо еще товары и продукты курского производства, которые могут быть полезны на фоне нехватки газа.

Старовойт отметил, что авторами инициативы выступили жители Курской области, которые создали петицию о размещении памятника в регионе. На момент публикации документ подписали 186 человек.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов предложил разместить демонтированный в Эстонии памятник танку Т-34 на заводе «Уралмаш» в Екатеринбурге. По словам парламентария, это было бы хорошим подарком на 300-летие города.