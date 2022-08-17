Вероятность привлечения Трампа к уголовной ответственности оценили

Политолог Дудаков: Трампа нельзя привлечь за рассекречивание разведданных в Twitter

Экс-президента США Дональда Трампа сложно будет обвинить в том, что он рассекретил разведданные в Twitter, управляя страной, считает политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, у американского президента есть полное право рассекречивать любые документы, попавшие ему в руки. Об этом специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки сообщил, что в 2019 году Трамп опубликовал в Twitter секретный снимок неудачного пуска ракеты в Иране, сделанный спутником-шпионом. Тем самым, указал разведчик, политик дал противникам США четкое представление о технических возможностях США по шпионажу.

Риски для Америки

А вот по поводу того, что Трамп хранил у себя документы уже после того, как ушел из Белого дома, юридический спор, скорее всего, будет, убежден Дудаков. «Мы видим, что в отношении него сейчас идет расследование по двум статьям — это шпионаж и препятствие правосудию. Сложно предсказывать, до какого предела дойдет все это, но формально, конечно, могут его осудить. Но мы понимаем, что здесь и политический аспект тоже важен, не только строго юридический», — высказался американист.

По его словам, все прекрасно понимают, что это давление с целью не допустить возвращения Трампа в политику и во власть, и оно несет определенные риски.

Америка просто-напросто может взорваться, и его сторонники выйти на улицу, и так далее, поэтому здесь они будут какую-то золотую середину соблюдать: то есть, с одной стороны, держать это как меч над головой Трампа, но при этом не дожимать до упора — на мой взгляд, это была бы самая логичная история. Но, опять же, учитывая, как все меняется в США, нельзя исключать того, что ему будут предъявлены официальные обвинения Малек Дудаков политолог

В любом случае, если Трамп будет находится под уголовным преследованием, он все равно сможет баллотироваться в президенты, потому что такого рода ограничение в американской Конституции не предусмотрено, отметил Дудаков. Тем не менее провести реальную кампанию, находясь под следствием, будет крайне сложно.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года.

В ходе обысков 8 августа у Дональда Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта документов имели гриф «совершенно секретно», три комплекта отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные».