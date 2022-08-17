В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС

МИД РФ назвал вбросом статью WSJ о воровстве Россией электроэнергии с Запорожской АЭС

МИД РФ оценил утверждение The Wall Street Journal о якобы воровстве Россией электроэнергии с Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

«Фантастическое заключение — такая "экспроприация" со стороны России будет дополнительно дестабилизировать ситуацию на энергорынках. Даже беглого ознакомления с этим очередным антироссийским вбросом Wall Street Journal достаточно, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что уровень привлекаемых американскими пропагандистами сторонних аналитиков вызывает иронию.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередном обстреле Запорожской АЭС. Он отметил, что военные атакуют уязвимые участки станции: один из снарядов упал в 10 метрах от контейнера с ядерным топливом, также была попытка перебить систему охлаждения, что может привести к катастрофе, которая станет масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС.

15 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Запад делает все возможное, чтобы не допустить специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.