Найдены квартиры в Москве с лучшими видами с балкона

«Авито Недвижимость»: квартиры с лучшими видами с балкона в Москве стоят от 22 млн рублей

Квартиры в Москве с лучшими открывающимися с балкона видами на город стоят от 22 миллионов рублей. Наиболее интересные варианты такого жилья на вторичном рынке столицы нашли аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, всего на вторичном рынке Москвы доступны для покупки более 50 тысяч подобных объектов. Один из них находится на 51-м этаже небоскреба в Раменках. Речь идет о восьмикомнатном пентхаусе площадью 245 квадратных метров за 144 миллиона рублей. Жилье обладает открытой террасой, с которой открывается вид на «Москву-Сити» и весь город.

Другие два лота с красивыми панорамами расположены не так высоко, поскольку находятся в историческом центре столицы. Первый пентхаус площадью 262 квадратных метра находится на седьмом этаже элитного комплекса «Полянка/44». Двухуровневая квартира обладает террасой площадью 53 «квадрата» и доступна для покупки за 361 миллион рублей. Второй вариант расположен на восьмом этаже многоэтажного дома на Чистых прудах. С большой террасы с окнами в пол открываются виды на исторический центр Москвы, а приобрести пентхаус площадью 308 квадратных метров можно за 456 миллионов рублей.

Для любителей красивых видов с балкона специалисты «Авито Недвижимости» нашли и несколько более бюджетных вариантов. В основном они расположены в пределах Садового кольца в домах советской постройки. Так, в двухкомнатной квартире на девятом этаже кирпичной многоэтажки на Большой Никитской улице есть две лоджии, с которых открываются виды на старый центр Москвы, высотку на Кудринской площади и особняки посольств. Стоит такое жилье площадью 55 квадратных метров 39 миллионов рублей.

Хорошая панорама открывается также из «однушки» «на второй линии» Чистых прудов — в Гусятниковом переулке, 9. С балкона квартиры можно увидеть историческую застройку Бульварного кольца, которая особенно эффектна в вечерней подсветке. Такой объект площадью 30 квадратных метров, расположенный в 300 метрах от метро, обойдется в 22 миллиона рублей.

Еще один вариант находится на седьмом этаже кирпичной девятиэтажки на Цветном бульваре. Двухкомнатная квартира площадью 49 квадратных метров расположена прямо напротив Цирка Никулина и обладает красивым видом на центр города. Владельцы попросили за недвижимость 30 миллионов рублей.

В «Авито Недвижимость» также обнаружили ряд вариантов в исторических домах. Так, в Вишняковском переулке выставлена на продажу трехкомнатная квартира площадью 102 квадратных метра. Жилье находится в «Доме трех эпох»: первые три этажа построили в XVIII веке, четвертый — незадолго до Революции, следующие два — в 30-е годы, а последние три — в 80-е. Квартира за 70 миллионов рублей расположена на шестом этаже и имеет две просторные лоджии.

Кроме того, красивый вид открывается из фасадной высотки рядом со станцией метро «Сокол». Дом первоначально строили для Минморфлота, в народе его называют «адмиральским». В этом здании выставлена на продажу за 41 миллион рублей трехкомнатная квартира на восьмом этаже площадью 103 квадратных метра. С балкона жилья открывается вид на район, крыши и ЖК «Триумф палас».

Помимо этого, в Москве продаются несколько вариантов с видом на Кремль или Патриаршие пруды. Подобная панорама открывается с балкона квартиры за 53 миллиона рублей на седьмом этаже дома на улице Малая Бронная и из двухкомнатных апартаментов за 82 миллиона рублей на Софийской набережной.

Ранее специалисты девелоперской компании Sminex назвали наличие балкона приоритетным критерием клиентов при покупке жилья в премиальном и элитном сегментах. Подобного мнения придерживаются 68 процентов потенциальных владельцев подобных квартир.