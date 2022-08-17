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США решили купить украинское зерно

WSJ: США закупит украинское зерно более чем на 68 миллионов долларов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) потратит более 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна. Это выяснила The Wall Street Journal.

Всего госагентство планирует получить 150 тысяч метрических тонн пшеницы для Всемирной продовольственной программы ООН. Закупленное зерно планируется направить в столкнувшиеся с продовольственным кризисом странами.

Ранее совместный координационный центр (СКЦ) в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход 7 августа четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали Антониу Гутерриш, Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.

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Марина Совина
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