Модельер Армани экстренно эвакуировался из своей виллы из-за пожара

ANSA: модельер Джорджо Армани покинул свой дом на острове Пантеллерия из-за пожара

Модельер Джорджо Армани и другие жители вилл на острове Пантеллерия (Италия) были вынуждены экстренно покинуть свои дома из-за вспыхнувшего пожара. Об этом сообщило агентство ANSA.

По данным агентства, модельер в спешке покинул дом на внедорожнике, чтобы доехать до лодочной станции и эвакуироваться на лодке. Кроме Армани, отдыхавшего в компании друзей, среди прочих знаменитостей виллу покинули бывший футболист Марко Тарделли и его спутница популярная телеведущая Мирта Мерлино. Она сообщила в социальных сетях, что возгорание вызвано намеренным поджогом.

Администрация порта обязала туристов эвакуироваться на своих патрульных катерах. За последнее время в Палермо вспыхнуло семь пожаров в районе Партинико, Мисильмери, в парке Сикани. Тушение пожара осложняется из-за ветра. В Италии регистрируется один из самых знойных летних сезонов.