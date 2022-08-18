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Модельер Армани экстренно эвакуировался из своей виллы из-за пожара

ANSA: модельер Джорджо Армани покинул свой дом на острове Пантеллерия из-за пожара

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Модельер Джорджо Армани и другие жители вилл на острове Пантеллерия (Италия) были вынуждены экстренно покинуть свои дома из-за вспыхнувшего пожара. Об этом сообщило агентство ANSA.

По данным агентства, модельер в спешке покинул дом на внедорожнике, чтобы доехать до лодочной станции и эвакуироваться на лодке. Кроме Армани, отдыхавшего в компании друзей, среди прочих знаменитостей виллу покинули бывший футболист Марко Тарделли и его спутница популярная телеведущая Мирта Мерлино. Она сообщила в социальных сетях, что возгорание вызвано намеренным поджогом.

Администрация порта обязала туристов эвакуироваться на своих патрульных катерах. За последнее время в Палермо вспыхнуло семь пожаров в районе Партинико, Мисильмери, в парке Сикани. Тушение пожара осложняется из-за ветра. В Италии регистрируется один из самых знойных летних сезонов.

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Юлия Мискевич
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