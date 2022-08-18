В России оценили вероятность сценария Чернобыля на Запорожской АЭС

Аналитик Кортунов заявил, что сценарий Чернобыля на Запорожской АЭС маловероятен

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с ТАСС оценил вероятность сценария Чернобыля на Запорожской АЭС.

Как считает эксперт, такой удар по атомному реактору — маловероятный сценарий, поскольку последствия такого удара будут иметь губительные результаты в том числе и для самой Украины, и, возможно, для ряда других европейских государств.

При этом Кортунов призвал учитывать тот факт, что Запорожская АЭС — это не Чернобыль. «За тридцать лет существенно изменились стандарты безопасности. И реально создать ситуацию, аналогичную Чернобылю, не так-то просто», — заявил аналитик.

По мнению Кортунова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наносить удары по целям вокруг АЭС, добиваясь введения международного миротворческого контингента или объявления бесполетной зоны над ядерными объектами.

В среду, 17 августа, украинские войска снова обстреляли район АЭС. За месяц ВСУ открывали огонь по объекту 12 раз.