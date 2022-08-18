В России обновили рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав добавил препараты «Ингавирин» и «Миробивир» в рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению COVID-19. Так, в новую версию были добавлены препараты «Ингавирин» и нирматрелвир+ритонавир, известный под торговыми наименованиями «Миробивир» и «Скайвира». Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

В список возможных к назначению лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых также включили «Ремдесивир»,

«Фавипиравир», «Молнупиравир», «Умифеновир».

В прошлой версии рекомендаций от Минздрава не было данных о препаратах имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, известного под торговым наименование «Ингавирин», и о лекарственном средстве нирматрелвир+ритонавир, зарегистрированного в России как «Миробивир» и «Скайвира».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал российских граждан вновь носить маски из-за роста случаев коронавируса.

До этого академик РАН Сергей Нетесов предположил, что в России заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад в ближайшие две недели. Специалист также сообщил о снижении летальности новых вариантов коронавируса и об увеличении их распространяемости.