Дзюба договорился о контракте с лидером чемпионата Турции

Футболист Артем Дзюба договорился о контракте с турецким «Аданом Демирспором»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба договорился о контракте с лидером чемпионата Турции, клубом «Адана Демирспор». Об этом спортивный директор команды Гекхан Гектюрк сообщил изданию Sport24.

«Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Еще нет, но надеемся, что это произойдет сегодня!» — рассказал Гектюрк.

По информации «Спорт-Экспресса», 33-летний футболист будет зарабатывать 1,5 миллиона евро. Отмечается, что соглашение будет рассчитано по схеме «1+1».

Дзюба прибыл в Турцию 18 августа. Двумя днями ранее сообщалось, что «Адана Демирспор» предложил футболисту контракт. В клубе выступает бывший одноклубник российского форварда, украинец Ярослав Ракицкий.

«Адана Демирспор» после двух туров является лидером чемпионата Турции, имея в активе шесть очков. В прошлом сезоне команда расположилась на девятом месте.