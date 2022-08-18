Артем Дзюба прилетел в Турцию и опубликовал фото стадиона «Бешикташа»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл в Турцию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» с ссылкой на соцсети игрока.

33-летний футболист опубликовал фото домашнего стадиона турецкого «Бешикташа». Ранее сообщалось, что «Адана Демирспор» предложил Дзюбе контракт. В клубе выступает бывший одноклубник российского форварда украинец Ярослав Ракицкий.

«Спорт-Экспресс» также сообщал о попытке Дзюбы получить контракт в столичном «Динамо». Бело-голубые отказали бывшему форварду «Зенита», так как атакующая линия «Динамо» укомплектована. Дзюба предлагал свои услуги москвичам в начале лета.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.