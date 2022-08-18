Политолог высказался о судьбе премьера Финляндии после видео с вечеринки

Политолог Кортунов: отставки премьера Финляндии после скандального видео может не быть

В Финляндии идет политическая борьба, поэтому оппозиция не могла не использовать видео с вечеринки с участием премьер-министра страны. Однако отставки премьера, возможно, и не будет. Так в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов высказался о судьбе политика после публикации скандальных кадров.

«Политический ущерб»

Общественность Финляндии оказалась недовольна публикацией в СМИ видео с вечеринки с участием премьер-министра страны Санны Марин и ее друзей. В эфире телекомпании YLE политик объяснила, что не видит необходимости менять свое поведение.

«Хочу показать, что на этих постах работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Как и многие люди моего возраста», — прокомментировала Марин скандал, который разгорелся из-за видео.

В Финляндии, как и любой другой стране, идет политическая борьба. Оппозиция никогда не упускает возможности использовать в своих интересах проколы и ошибки, совершаемые представителями правящих партий Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Мы видим на примере [премьера Великобритании] Бориса Джонсона, чем это иногда кончается. В Финляндии, возможно, отставки не будет, но политический ущерб уже нанесен. Думаю, эта история будет и дальше раскручиваться», — считает Кортунов.

«Внутренние проблемы и конфликты»

Политолог отметил, что на внешней политике этот скандал никак не отразится. «Едва ли этот внутренний скандал приведет к какому-то изменению внешнеполитического курса. Но он свидетельствует о том, что внимание общественности все больше сосредотачивается на внутренних проблемах и конфликтах», — добавил он.

Такой пример, как и пример Джонсона, напоминает политикам необходимость демонстрировать, что они действительно занимаются проблемами, которые касаются граждан, убежден Андрей Кортунов. Если внутри страны проблемы будут решаться, то подобные истории и видео оппозиция не сможет использовать.

«Любая внешнеполитическая активность, как бы она ни воспринималась обществом, не может быть заменой решению серьезных задач, которые стоят внутри страны. Любому лидеру, кто хочет удержаться у власти, нужно на это реагировать — демонстрировать, что он занимается теми проблемами, которые действительно касаются избирателей», — подытожил он.

Ранее Марин заявила, что власти Финляндии захотели инвестировать в укрепление границы с Россией. По ее словам, Финляндия не может быть наивной, так как у страны есть «агрессивный сосед». Политик также напомнила о необходимости быть готовыми к возможным угрозам.