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США продолжат добиваться прекращения боевых действий на ЗАЭС

Блинкен: США продолжат добиваться прекращения боевых действий на ядерных объектах Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: РИА Новости

Власти США намерены продолжить добиваться прекращения боевых действий на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и других ядерных объектах Украины. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, его слова изложены в заявлении на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь подтвердил, что США будут и впредь призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них, к возвращению Украине полного контроля над этими объектами», — сказано в сообщении. Дипломат также приветствовал приверженность официального Киева ядерной безопасности.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не может совершить визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции.

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Виктория Кондратьева
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