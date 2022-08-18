Тренер Ласицкене обозначил цель олимпийской чемпионки

Тренер Марии Ласицкене заявил, что прыгунья нацелилась на выступление на Олимпиаде-2024

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене нацелилась на выступление на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

О задачах легкоатлетки рассказал тренер Ласицкене Геннадий Габрилян. «У нас есть определенная цель — выступить в Париже, и мы идем к ней. И все старты на пути нужно пройти грамотно и извлечь из них полезное», — подчеркнул специалист.

Ранее 18 августа Ласицкене завоевала золото на Кубке Москвы. Результат олимпийской чемпионки — 1,88 метра.

Ласицкене неоднократно выступала с критикой в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха из-за отстранения отечественных спортсменов. 5 августа она обвинила чиновника в двуличии за слова о том, что санкции против россиян обусловлены стремлением обеспечить их безопасность.

23 июля после победы на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу» Ласицкене отметила, что не намерена менять спортивное гражданство, несмотря на вероятный недопуск россиян на Олимпиаду в Париже.

Мария Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио, также она является трехкратной чемпионкой мира.

