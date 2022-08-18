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Минобороны предупредило о возможном выходе в «холодный резерв» ЗАЭС

Минобороны России предупредило о возможном выходе в «холодный резерв» Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

При негативной ситуации на Запорожской АЭС могут рассмотреть вопрос о выводе в «холодный резерв» 5-го и 6-го энергоблоков. Это может привести к остановке станции, предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет ТАСС.

По его словам, при продолжении негативного развития ситуации, которая связана с обстрелами атомной станции Вооруженными силами Украины (ВСУ), может быть рассмотрен вопрос о выводе в «холодный резерв» 5-го и 6-го энергоблоков.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обстрелы Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут навредить работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

17 августа стало известно, что ВСУ произвели очередной массированный обстрел Энергодара. Уточнялось, что под удар, в частности, попал район города, где находится Запорожская АЭС.

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Сергей Истомин
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