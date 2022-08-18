Пассажир самолета накричал на мать с детьми и прослыл «засранцем» в сети

Daily Star: пассажир рассказал о ссоре с матерью двух детей в самолете и вызвал критику

Пассажир самолета рассказал на форуме Reddit о ссоре с матерью двух детей, которые сидели за ним, и прослыл в соцсетях «засранцем». На пост обратило внимание издание Daily Star.

По словам путешественника, малыши громко разговаривали, упирались ногами в спинку кресла и колотили по нему, доставляя тем самым неудобство туристу. Он несколько раз обращался за помощью к матери детей с просьбой вести себя тише.

Сообщается, что женщина нехотя сделала им несколько замечаний, однако вскоре ситуация повторилась. В итоге, устав от происходящего, турист накричал на мать с детьми, призвав ее следить за своими отпрысками.

В публикации отмечается, что когда мужчина рассказал о произошедшем на борту случае своей матери, она отругала его. Пользователи соцсетей также раскритиковали поступок пассажира. «Вначале вы должны были обратиться к бортпроводникам», «Повели себя как засранец», — писали они.

Однако некоторые комментаторы встали на сторону туриста. «Вы несколько раз обращались к матери детей с просьбой прекратить так себя вести, поэтому все сделали правильно», «Эта семья вела себя ужасно, только криком можно было убедить их оставить вас в покое», — отреагировали пользователи.

Ранее в августе другая туристка спровоцировала споры на форуме Mumsnet. По словам женщины, из-за кричащего в соседней палатке ребенка она не могла уснуть несколько дней подряд. Путешественница назвала плачущего ребенка «отродьем Сатаны». В результате многие пользователи осудили женщину за ее высказывание.