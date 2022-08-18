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Глава ополчения Запорожья сообщил о наборе добровольцев

Командир ополчения Запорожья Новиков заявил о наборе добровольцев для освобождения региона

Фото: РИА Новости

Один из глав ополчения Запорожья, командир отряда «Троя» Владимир Новиков заявил о формировании добровольческой армии для освобождения региона от украинских националистов. Его слова приводит РИА Новости.

«Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — отметил Новиков.

В ряды добровольцев набирают «духовитых» мужчин, у которых есть четкое понимание, что такое «фашизм», подчеркнул командир ополчения региона.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России. Резолюцию поддержали участники форума, на котором присутствовали более 700 делегатов.

Марина Совина
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