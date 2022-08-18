Названа цель визита Эрдогана на Украину

Политолог Журавлев назвал маловероятным перемирие на Украине при посредничестве Эрдогана

Возобновление переговорного процесса и достижение перемирия на Украине при посредничестве Реджепа Эрдогана маловероятно — турецкий президент будет решать задачи собственной страны. Такое мнение высказал политолог генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал цель визита турецкого лидера на Украину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать его личную встречу с российским главой государства Владимиром Путиным. Телеканал CNN Turk сообщил, что российский и украинский президенты могут провести встречу для определения дорожной карты по ситуации на Украине.

«Нужно понимать, что на этой встрече Эрдоган будет решать свои задачи, как лидер страны, — сказал Журавлев. — Он дружит и ссорится со всеми, с кем необходимо для выгоды Турции. Но, конечно, понятно, что если бы вопросы были только внутренними, решить их можно было бы и в Анкаре, так что, очевидно, российско-украинские отношения тоже станут темой для обсуждения».

Политолог уверен, что Турция предложит себя в качестве посредника на переговорах, что увеличит ее политический престиж и, возможно, поможет в получении некоторых экономических преференций. Тем не менее, достижение реальных результатов собеседник «Ленты.ру» на данный момент считает маловероятным.

«Переговоры на высшем уровне — это, безусловно, хорошо. Но это не начало пути, а конец, когда есть некая точка договоренности. В нашем случае она отсутствует. Так что, возможно, Эрдоган и будет говорить о посредничестве Турции, о конфигурации перемирия, только вот никакой конфигурации пока нет. Кроме того, и украинская сторона заявляет, что основания для перемирия на текущий момент отсутствуют», — напомнил политолог.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден могут встретиться в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Отмечалось, что это может произойти в сентябре. Одной из тем для переговоров политиков назвали покупку Турцией F-16 у Вашингтона.