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В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров

Врио губернатора Рязанской области Малков заявил о локализации двух очагов лесных пожаров
СюжетЛесные пожары:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области удалось локализовать. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков в Telegram-канале.

Он отметил, что в борьбе с огнем на территории области задействовали уже 850 человек и 300 единиц техники, а также 12 авиабортов МЧС России.

Малков подчеркнул, что авиацией произведено свыше 50 сбросов воды на горящие участки. Кроме того, по его словам, продолжается прокладка минерализованных полос. Врио губернатора пояснил, что все эти меры должны препятствовать распространению пожаров.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что лесные пожары в Рязанской области пока не угрожают населенным пунктам.

Куренков заверил, что сил и средств МЧС в настоящий момент хватает. Мероприятия по тушению лесных пожаров в Рязанской области будут продолжаться и ночью, добавил он.

До этого в Рослесхозе рассказали, что органы лесного хозяйства области скрывали реальные масштабы пожаров.

Дым от бушующих в Рязанской области лесных пожаров дошел до Москвы и Подмосковья. Второй день жители отдельных районов Московского региона жалуются на запах гари.

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Анна Щербакова
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