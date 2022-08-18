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iPhone SE рекордно подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone SE 2020 года снизилась до 25 тысяч рублей

Фото: China Daily / Reuters

Представленный в 2020 году iPhone SE рекордно подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость бюджетного iPhone SE снизилась на 25 процентов. Если на старте продаж устройство было доступно за 40 тысяч рублей, то в конце лета девайс можно купить за 25 тысяч рублей. «Как бы то ни было, Apple уже выпустила устройство ему на смену, что заметно отразилось на цене предшественника», — прокомментировали снижение журналисты.

Аппарат второго поколения серии SE имеет 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, чип Apple A13 Bionic, 3 гигабайта оперативной памяти. На задней панели смартфона находится одинарная камера разрешением 12 мегапикселей, телефон оснащен аккумулятором емкостью 1821 миллиампер-часов. На передней панели расположена 7-мегапиксельная селфи-камера.

Подешевевший девайс не является последним в линейке SE. В марте Apple выпустила iPhone SE третьего поколения, который остался с прежним дизайном, но получил процессор А15 и поддержку сетей 5G. Устройство официально не вышло на российском рынке.

Последний раз журналисты фиксировали изменение стоимости iPhone SE второго поколения в конце мая. Тогда специалисты заметили, что компромиссный аппарат подешевел до 34 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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