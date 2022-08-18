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Вашингтон призвали сопротивляться удобным фантазиям Киева

ТАСС: требования Украины сделали политику США зависимой от внешних факторов

Фото: Shutterstock

Требования Украины стали приоритетнее интересов жителей Соединенных Штатов, сделав американскую политику зависимой от внешних факторов, считает экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Своим мнением он поделился в статье для The American Conservative. Автор материала призвал политиков сопротивляться попыткам Киева заменить неприятные факты удобными фантазиями.

По мнению обозревателя, власти США полностью полагаются на недостоверные данные украинского лидера Владимира Зеленского о развитии кризиса в стране. Бэндоу подчеркнул, что фальшивые истории о героизме Киева и неподтвержденные данные о потерях России являются одной из важных стратегий Украины, поэтому необходимо, чтобы американские политики основывали свои решения «на реальности, а не тезисах» украинских властей.

Бэндоу отметил, что необходимо провести четкую границу между интересами Киева и Вашингтона на фоне постоянных призывов Зеленского ограничить Москву в тех или иных формах международного сотрудничества. «Удовлетворите одно требование Зеленского, и следующее будет еще значительнее. Что, если завтра он объявит о планах вторжения в Россию, аннексии Санкт-Петербурга и захвата Москвы? Предоставят ли Вашингтон и НАТО деньги и оружие, необходимые для реализации этого плана?», — написал Бэндоу.

Агрессия Зеленского по отношению к любой критике затрудняет адекватную оценку происходящего на Украине, поэтому США и союзники должны противостоять стремлению Киева заменить неприятные факты «удобными фантазиями», считает он. «Вашингтону нужна самая четкая информация, чтобы защитить американский народ. Именно он, а не режим Зеленского, должны быть главным приоритетом администрации Байдена», — заключил автор.

4 августа международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах», что нарушает не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Позже в организации сообщили, что будет проведено повторное тщательное исследование приведенных в докладе данных.

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Варвара Кошечкина
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