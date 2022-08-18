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Роднина одной фразой отреагировала на жалобы олимпийской чемпионки на зарплату

Роднина оценила жалобы синхронистки Колесниченко на зарплату фразой «она знала, куда шла»

Фото: Shutterstock

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на жалобы трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Колесниченко на зарплаты в российском спорте. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Она знала, куда шла, и чем будет заниматься», — оценила заявления синхронистки Роднина. Она подчеркнула, что Колесниченко нужно было получать образование и идти работать в другое место, если ее не устраивала зарплата. Также депутат добавила, что синхронное плавание не является спонсируемым видом спорта, а значит находится на обеспечении государства.

17 августа Колесниченко оценила свою зарплату фразой «плакать захочется», сравнив ее с выплатами футболистов. Она добавила, что за две победы на Играх ей удалось лишь накопить на квартиру в Москве.

Колесниченко на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала две золотые медали. Спортсменка выиграла турнир дуэтов в паре со Светланой Ромашиной. Колесниченко также стала победительницей в соревнованиях групп. Впервые она завоевала золотую медаль на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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Анастасия Борисова
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