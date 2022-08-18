Samsung резко снизила производство смартфонов

The Elec: Samsung снизит поставки смартфонов с 300 до 260 миллионов штук

Samsung скорректировала планы по поставкам смартфонов из-за проблем, сообщает издание The Elec.

Как стало известно источникам медиа, корейская корпорация резко снизила производство телефонов. Согласно новым планам, Samsung намерена поставить на рынок 260 миллионов устройств. Ранее компания планировала выпустить не менее 300 миллионов единиц девайсов — снижение составит 13,3 процента.

В отчете говорится, что до конца года Samsung собиралась произвести 334 миллиона смартфонов и поставить на рынок 300 миллионов штук из них. 284 миллиона девайсов должны были быть произведены на собственных сборочных линиях, 50 миллионов — китайскими партнерами. Однако в корпорации сократили производственные планы, учитывая проблемы с цепочкой поставок, инфляцию, падение спроса на смартфоны.

Уточнятся, что с октября по ноябрь корейский IT-гигант намерен произвести на собственных сборочных линиях 34 миллиона смартфонов. По словам специалистов, это огромное снижение по сравнению с тем же периодом за прошлый год.

Ранее стало известно, что Apple запланировала произвести больше смартфонов нового поколения, чем ожидалось. Выяснилось, что компания намерена выпустить 95 миллионов девайсов вместо 90 миллионов штук, как было запланировано до этого.