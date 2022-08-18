Учительница несколько дней прятала дома пропавшего ученика и попала под суд

В США арестовали учительницу, несколько дней прятавшую пропавшего ученика у себя дома

В США учительница средней школы из штата Флорида несколько дней прятала дома ученика, числившегося пропавшим без вести, и попала под суд. Об этом сообщает New York Post.

31-летняя Келли Симпсон, проживающая в городе Порт-Шарлотт, была арестована после того, как выяснилось, что подросток, объявленный в розыск 12 августа, скрывался у нее дома. О том, что ребенок может находиться в доме учительницы, полиции сообщил один из его родственников.

Правоохранители явились в дом Симпсон и обнаружили мальчика у нее. Женщина была сразу же арестована по обвинению во вмешательстве в опеку над несовершеннолетним. Как рассказали в офисе шерифа округа Шарлотт, учительница забрала его к себе, зная, что ребенка разыскивают.

17 августа Симпсон была отпущена на свободу под залог в пять тысяч долларов (около 30 тысяч рублей). До завершения расследования школа, в которой работает женщина, отправила ее в неоплачиваемый отпуск. По какой причине подросток оказался в розыске, не сообщается.

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